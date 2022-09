В Русия признаха, че частичната мобилизация не е частична, но вината не била на Путин

Губернаторът на Омск Александър Бурков директно каза в телевизионно интервю, че "бюрокрацията е врагът на патриотизма" и обвини наборните центрове и военните комисари, че се фокусират върху изпълнение на необявени официално квоти, а не в изпълнение на действителната заповед за мобилизация на руския президент Владимир Путин. А ISW коментира, че е имало заплахи към военни комисари от телевизионен ефир, защото не изпълняват точно официалната заповед за мобилизация.

В руските медии вече все по-често има истории за мобилизирани хора, които изобщо не отговарят на критериите както на заповедта, така и на здравия разум: В Русия мобилизираха полусляп онкоболен хирург (СНИМКА)

На 25-ти и 26-ти септември имаше протести срещу мобилизацията в общо 35 населени места в Русия. В Якутск бяха задържани няколко стотици жени, а в Ендирей, Дагестан, руската милиция стреля предупредително: Протести в Дагестан заради частичната мобилизация (ВИДЕО)

Войната в Украйна

Destruction of the Russian positions along with the "2nd army of the world" pic.twitter.com/AOtvyemI3g — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 26, 2022

Относно военните действия в Украйна, официалната информация от украинска страна става все по-оскъдна. При Лиман, т.е. направлението от Харков, изглежда украинските сили продължават с натиска и са установили контрол над Малиивка, на 25 километра северозападно от Лиман. Руски военни блогъри съобщават и, че украинската армия е овладяла още три населени места около Лиман – Шандрихолово, Капривка и Нове, което е отразено в доклада на ISW. Има данни от руския военен телеграм канал "Рибар" и, че украинската армия вече извършва обстрели по самия Лиман.

How the front line in Lyman area has changed over the past 10 days pic.twitter.com/JYUcku9T8J — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 26, 2022

Генералният щаб на украинската армия съобщава за отблъснати руски атаки по фронтовата линия в Донецка област - в районите Соледар, Курдюмивка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Камянка, Первомайск. Има обаче данни, че войници на ЧВК Вагнер са успели да заемат позиции в Зайцево. Украинският генерален щаб обръща внимание и на напрегнатата ситуация в АЕЦ Запорожие – там новото, според украинците, е, че има отказ от сътрудничество за разтоварване на необходими за работата на АЕЦ-а товари.

Има непотвърдена информация, че украински удар е унищожил руски център за контрол на ирански дронове и има дори убити 24 иранци, които са обучавали руските военни как да ползват дроновете. Става въпрос за Чулакивка, в Херсонска област. Официална информация от украинска страна обаче няма, като украинското командване „Юг” официално съобщава за удар по поне един руски оръжеен склад в района, но не и специфично да става въпрос за дронове. Ударени са и руски оръжейни складове в още четири района в Херсон.

The moment of the destruction of the Iranian kamikaze drone "Shahed-136" over Odesa pic.twitter.com/EBCwNa4diu — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 26, 2022

Отделно, е ударен обект на „Росгвардия” в самия Херсон, а украински удар по хотел в Херсон е убил Олексий Журавко, бивш депутат и считан за колаборационист. Освен това, украинската армия е обстреляла руски военен конвой и е свалила самолет Су-25.