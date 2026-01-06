Любопитно:

В руски плен има над 16 хиляди цивилни, цифрите са шокиращи: Украинският омбудсман

Над 16 000 украински цивилни са в руски плен и то само според проверените данни. Много от тях са държани от години в затвори без да им бъде предявено обвинение. Това каза комисарят по правата на човека на украинския парламент Дмитро Лубинец в интервю за изданието "Гордон". "Създадохме отделна база данни за изчезналите при специални обстоятелства. Към днешна дата само цивилните са над 16 000. И това са само проверените данни", добави той.

Лубинец не разкри броя на украинските военни, които все още са в руски плен, тъй като умишлено тези цифри не се оповестяват публично от украинските власти.

"Спомням си една от първите ми срещи с представители на Координационния щаб за третиране на украински военнопленници и с представители на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната. Като омбудсман се присъединих към тези усилия и попитах какво мога да направя. Те ми показаха цифрите. Малко е да кажа, че бях шокиран", разказа още Лубинец в интервюто.

Той добави, че до момента Украйна е успяла да организира 70 размени на военнопленници. Към днешна дата 6266 украински граждани са върнати от плен. От тях 403 са цивилни, включително такива, които са били в руски затвори от 2017 г., както и са преминали през руските изолатори, които са най-ужасяващите места.

"Това е едно от най-кошмарните места, в които руснаците държат цивилни", каза Лубинец.

От върнатите от плен 6000 са мъже, а 266 - жени.

Депортираните деца

По отношение на депортираните украински деца той обяви следното: 

"Ще ви дам три цифри. Първата цифра е 1,6 милиона украински деца. Това е броят на украинските деца, които според официални данни са живели на територията, която сега е окупирана от руснаците.

Втората цифра беше посочена от представителя на руския президент по въпросите на децата Мария Лвова-Белова в нейно интервю - 744 хиляди украински деца, които се намират на територията на Руската федерация. Колко от тях са насилствено разселени или депортирани – никой не знае. Според мен в този брой влизат абсолютно всички деца, които не по собствена воля или желание, а единствено поради действията на Руската федерация са се озовали на територията на Русия. Следователно, според мен, това е броят на всички потенциално засегнати украински деца. И за международното хуманитарно право би трябвало да е абсолютно без значение дали това са деца с родители или деца без родители, взети от институции, сираци или деца на родители, лишени от родителски грижи. Основното е, че това са украински деца.

И третата цифра е, че към днешна дата успяхме да върнем 1934 украински деца. Това е заслуга на големия украински екип и на нашите международни партньори."

Елена Страхилова
