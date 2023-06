"Вагнер" навлязоха в Московска област, остава им около час до столицата на Русия (ВИДЕО)

Колоната на частната военна компания "Вагнер", която започна въоръжен бунт срещу руското военно командване, е навлязла в Московска област и й остава около час, за да достигне до столицата на Руската федерация.

На едно от последните разпространени видеа в телеграм канали се вижда, че тя се намира в района на село Барабаново, в южната част на Московска област.

Прави впечатление, че редовните руски войски се опитват да ги спрат, блокирайки пътя им със самосвали, камиони и друга тежка техника. Това обаче не спира колоната наемници на Евгений Пригожин.

In the #Lipetsk region, they are destroying part of the road to stop mercenaries moving toward #Moscow. pic.twitter.com/DjOgUcHRH9 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

It is reported that the Wagnerians broke through the barricades on their way to #Moscow. pic.twitter.com/TyHxiN76qE — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Друго видео разкрива как полицейските сили препречват пътищата към Москва като стоварват различни превозни средства и им прибират ключовете отново в опит да блокират движението към столицата.

Същевременно много съобщения в Telegram показват как в Москва и Санкт Петербург започнаха да свалят рекламите на ЧВК "Вагнер" от билбордовете. Но като че ли това вече е закъсняла реакция.