Полша: Украинските имигранти са икономически по-активни от поляците

Украинските имигранти развиват голяма икономическа дейност в Полша. Те са основали над 120 000 компании в страната, осигуряват заетост и плащат данъци. Това стана ясно от речта на полския външен министър Радослав Сикорски, който говори днес пред Сейма (полския парламент). Темите, които министърът обхвана, са приоритетите на външната политика на Полша за 2026 г., включително въпросите за сигурността, отношенията с НАТО и ЕС, войната в Украйна, като засегна и големия брой украински бежанци в страната му.

Полша между Брюксел и суверенитета: Да вземе ли милиардите за отбрана

"Нивото на професионална активност сред възрастните имигранти от Украйна е дори по-високо, отколкото сред поляците. От 2022 г. насам украинците са основали над 120 000 компании в Полша. Те наемат хора и плащат данъци. Тези предприятия увеличават търговията ни с Украйна", каза Сикорски, цитиран от полското издание Onet. Той добави, че очаква ролята и приносът на украинските имигранти да се увеличи след войната.

НАТО и ЕС имат два различни дневни реда: Полският военен министър