Вече не е надежден партньор: Германия иска да си вземе златото от САЩ

Германия планира да изтегли 1200 тона злато от Ню Йорк в отговор на търговските тарифи на Тръмп, питаш „Politico“, „Bild“ и „The Telegraph“. Приблизителната стойност на тези резерви е 113 млрд. евро. В Германия има опасения относно непредсказуемата политика на Тръмп и смятат, че Америка вече не е надежден партньор.

Германското злато се съхранява от десетилетия в Ню Йорк, във Федералния резерв на САЩ в Манхатън. Но поради непредсказуемата политика на американския президент, това място вече не изглежда надеждно за Берлин.

Germany wants to take its gold back from the U.S.



Germany plans to withdraw 1,200 tons of gold from New York in response to Trump's trade tariffs, according to Politico, Bild, and The Telegraph. The estimated value of these reserves is €113 billion.



In Germany, there are… pic.twitter.com/0KleCo5m22