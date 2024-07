ВИДЕА: Гробище на руска военна техника при Угледар, взривове в окупираните земи

Взривове разтърсиха окупираните от Русия територии на Украйна на 1 юли.

Голям пожар се е разгорял след няколко взрива в Нова Каховка – на окупирания ляв бряг на река Днепър в Херсонска област. Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват гъст облак дим.

Пушек има и над окупираната Макеевка, Донецка област. Това се вижда от видеа, разпространени от местния канал „Моя Макеевка“. Какво точно се е случило на двете места – все още не е ясно.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са унищожили колона от руски окупатори в посока Угледар (Вухледар) в Донецка област. Става въпрос за сектора от фронта "Времеевски" - на границата между Донецка и Запорожка област. Въгледобивният град се намира на север от Павловка и южно от Водяне. През изминалото денонощие руснаците са извършили там 12 нападения - при Водяне, Константинивка и Макаривка, съобщиха от генщаба на Украйна тази сутрин.

От разпространени кадри се вижда поразена руска бронирана техника - цяло "гробище". Вниманието привлича значителният брой унищожени мотоциклети. Не е ясно кога е извършен ударът.

