ВИДЕО и СНИМКА: Кримският мост - хубаво е, но не е точно готово

Видеокадри, разпространени в Twitter, ясно показват, че състоянието на релсовия път по Кримския мост е далеч от изрядно. Дори актуална снимка на контролираната от Кремъл и режима на Путин руска държавна информационна агенция ТАСС подсказва, че нещата още не са съвсем розови от руска гледна точка.

The current status of a railway on a Crimean bridge pic.twitter.com/uTBw89KeAN