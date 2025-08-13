Боримиров: Не само за Левски е хубаво да продължи в Европа, а за целия български футбол

Отборът на Левски замина днес за Азербайджан, където утре, 14 август, ще се изправи срещу тима на Сабах в мач-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. „Сините“ имат аванс след първия мач в София, след като победиха съперника с минималното 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“. Точно преди заминаването на столичани изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите.

Боримиров сподели, че Хулио Веласкес е анализирал добре отбора на Сабах, но това не означава, че в Левски трябва да бъдат спокойни. Бившият полузащитник допълни, че не само за „сините“ ще е хубаво да продължат напред в евротурнирите, но и за целия български футбол. Директорът на столичани коментира и евентуалното привличане на алжиреца Акрам Бурас и северномакедонеца Никола Серафимов.

„Спокойни не можем да бъдем“

„Спокойни не можем да бъдем. Мисля, че сме добре подготвени. Надявам се, че ще изиграем добре тактически мача и ще излезем като победители. Мач с мач не си прилича. За нас най-важното е футболистите да изпълнят това, което треньорът им постави като задачи. Сангаре е футболист, който физически е много добре. Мисля, че щеше да ангажира поне двама души“.

„Хулио е анализирал добре отбора на Сабах. Не е само за Левски хубаво да продължи в Европа. Хубаво за България е повече отбори да продължават напред. Виждате българският футбол на какво ниво е. Трябва да се събудим и да изкачваме стъпалата. Когато има нещо окончателно и двете страни са стигнали до споразумение, ние ще ви информираме“, заяви изпълнителният директор на Левски.

ОЩЕ: Тим от САЩ се огледа в звезда на Левски, "сините" искат 1,5 милиона долара за крилото