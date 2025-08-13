Войната в Украйна:

Боримиров: Не само за Левски е хубаво да продължи в Европа, а за целия български футбол

13 август 2025, 09:54 часа 531 прочитания 0 коментара
Боримиров: Не само за Левски е хубаво да продължи в Европа, а за целия български футбол

Отборът на Левски замина днес за Азербайджан, където утре, 14 август, ще се изправи срещу тима на Сабах в мач-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. „Сините“ имат аванс след първия мач в София, след като победиха съперника с минималното 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“. Точно преди заминаването на столичани изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите.

Боримиров сподели, че Хулио Веласкес е анализирал добре отбора на Сабах, но това не означава, че в Левски трябва да бъдат спокойни. Бившият полузащитник допълни, че не само за „сините“ ще е хубаво да продължат напред в евротурнирите, но и за целия български футбол. Директорът на столичани коментира и евентуалното привличане на алжиреца Акрам Бурас и северномакедонеца Никола Серафимов.

„Спокойни не можем да бъдем“

„Спокойни не можем да бъдем. Мисля, че сме добре подготвени. Надявам се, че ще изиграем добре тактически мача и ще излезем като победители. Мач с мач не си прилича. За нас най-важното е футболистите да изпълнят това, което треньорът им постави като задачи. Сангаре е футболист, който физически е много добре. Мисля, че щеше да ангажира поне двама души“.

Левски Сабах Гашпер Търдин

„Хулио е анализирал добре отбора на Сабах. Не е само за Левски хубаво да продължи в Европа. Хубаво за България е повече отбори да продължават напред. Виждате българският футбол на какво ниво е. Трябва да се събудим и да изкачваме стъпалата. Когато има нещо окончателно и двете страни са стигнали до споразумение, ние ще ви информираме“, заяви изпълнителният директор на Левски.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Тим от САЩ се огледа в звезда на Левски, "сините" искат 1,5 милиона долара за крилото

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Даниел Боримиров Лига на конференциите Сабах
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес