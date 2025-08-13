Влезли да видят има ли някой: Горящ покрив за малко да затрупа полицаи

Горящ покрив на сграда за малко да затрупа полицаи от Камено, става ясно от съобщение на областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът станал вчера рано сутринта. Всичко започнало около 05.45 ч., когато при обход на Камено служители от Районно управление - Камено забелязали горящ покрив на масивна къща, разположена на ул. "Цар Асен" № 19. При направен опит от страна на служителите за установяване на хора в имота - покривът на къщата паднал, се казва още в полицейския доклад.

Потушаването на пламъците

Огънят е потушен от екипи на РСПБЗН – Камено. Установено е, че от няколко месеца имота е необитаван. Причините за пожара, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарите през изминалото денонощие

По данни на пожарната за времето от 00:00 до 24:00 часа на 12 август звената за ПБЗН в цялата страна са реагирали на 186 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 135 пожара. С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които: 8 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 5 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 5 в транспортни средства, 1 в селското стопанство, 1 в съоръжения на открито, 3 бр. други. Без нанесени материални щети са възникнали 111 пожара, от които: 74 в сухи треви, горска постеля и храсти, 2 в стърнища, 30 в отпадъци, 5 други. ОЩЕ: Продължава борбата с пожарите в страната