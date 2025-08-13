Войната в Украйна:

Столичната община търси нова обслужваща банка

13 август 2025
Столичната община публикува обществена поръчка за избор на нова обслужваща банка, която ще отговаря за финансовото обслужване на Общината и нейните структури. В срок от десет дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения, съобщиха от пресцентъра на Общината. Столичната община е изпратила и писмени покани за участие в процедурата до четирите най-големи банки спрямо критериите на Българската народна банка (БНБ).

Коя банка ще обслужва общината?

Критериите за избор бяха определени от специално сформирана комисия, включваща общински съветници и представители на администрацията. Комисията бе създадена със заповед на кмета на Столична община с цел процесът да бъде максимално прозрачен и да осигури равнопоставена конкуренция между кандидатите, се посочва в прессъобщението.

С тази процедура Столична община цели да гарантира ефективно, надеждно и прозрачно управление на публичните средства, в интерес на всички граждани на София.

От Столичната община припомнят, че всички разплащания към контрагенти и служители на Общината ще се извършват по график и без прекъсване.

На 29 юли от Столична община съобщиха, че Общинска банка е изпратила предизвестие за прекратяване на договора с нея. Преди това ръководството на Столичната община внесе доклад до Столичния общински съвет (СОС) за прекратяване на взаимоотношенията с Общинска банка, която обслужва Общината.

Общинският съветник от ПП-ДБ Благовеста Кенарова на заседание на бюджетната комисия към Съвета обаче поиска отлагането му заради "липса на елементарен анализ и методика за избор на нова банка".

Виолета Иванова
