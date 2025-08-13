Цената на петрола вече е под влияние на срещата в Аляска

Цената на петрола е без съществена промяна в сутрешната азиатската търговия днес. Причината е, че инвеститорите очакват данни за петролните запаси в САЩ, както и срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, насрочена за петък, предаде Ройтерс. Очаква се президентите на САЩ и Русия да се срещнат в Аляска в петък, 15 август, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна.

Цените

Фючърсите на петрола сорт Брент, който е референтен за европейския пазар, се търгуваха без промяна спрямо нивото си на затваряне на вчерашната сесия - на цена от 66,12 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол са леко надолу с 6 цента до 63,11 долара за барел.

Инвеститорите в петрол са в "режим на изчакване" преди срещата, коментират борсовите стратези на ING. Според тях "резултатът може да частично да премахне риска от санкции, надвиснал над пазара".

По-късно днес пък Управлението за енергийна информация ще представи данни за запасите от суров петрол в САЩ през миналата седмица.

Според пазарни източници, които се позовават на данни на Американския петролен институт, запасите от суровината са се увеличили с 1,52 милиона барела. Запасите от бензин са намалели, докато запасите от дестилати леко са се увеличили, посочват източниците.

Ако данните на Управлението за енергийна информация също покажат спад, това може да означава, че потреблението през летния сезон на пътувания в САЩ е достигнало своята връхна точка и рафинериите намаляват обемите на преработка.

Сезонът на засилено търсене обикновено продължава от края на май до началото на септември.