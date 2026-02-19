Скандал със Студентския дом: Организации се изправиха срещу бившия министър Вълчев

Преди дни на студентските организации в Национален студентски дом е била разпратена заповед от страна на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев с указания да напуснат центъра, които поддържат. Това обаче не важи за организацията Националното представителство на студентските съвети (НПСС). „Това се прави в „12 без 5“ от министъра в оставка, като се твърди, че това е на основание на някаква концепция, приета тихомълком, без публично обсъждане, от чиновници в МОН, съвестно с представители на НПСС и още една организация“, възмущават се в писмо до медиите от студентските организации.

Какво се обяснява в сигнала им?

„Бившият министър на образованието и науката Красимир Вълчев, вместо да си партнира със студентските организации и да им помага, реши да се конфронтира и още по-неприятно, да подхвърля в медиите някакви уж факти от една проверка, която изпрати преди една година и чийто доклад не сме виждали. Коментари в медиите, като организациите „цапат и печелят“, имало „олющени стени“, „разкъсан мокет“ са меко казано обидни. Може някои стаи да не са в отлично състояние, но има и такива, които са много добре поддържани. Какво очаква МОН, след като десетилетия се държи като мащеха, не подкрепя пряко организациите, не е организирало нито една среща/обсъждане с организациите през последните години и изобщо не проявява отношение към гражданското общество“, се казва в позицията им.

И дават някои факти:

Студентските организации са в НСД на основата на конкурси, които се провеждат на 4-5 години, по определени правила. Студентският дом, исторически, винаги е бил средище на организации, центрове и събития в областта на науката, културата и образованието. Има редица отворени пространства и зали за ползване от всички студенти и ладежи, които имат нужда. Има и пространства, които МОН, чрез своя директор, е отдало под наем с цел самофинансиране на сградата (нощният клуб на партера, който преди години е бил студентски стол).

Последният конкурс е приключил през януари 2025 г., има обявени резултати, но договори с организациите не са подписани вече цяла година. Това е грубо нарушение на закона и отмяната му след повече от година е също незаконно, след като е приключил със Заповед и класиране на кандидатите преди повече от година.

Центровете се самофинансират по проекти (без този на НПСС), МОН не субсидира програмата на Дома.

Министър Вълчев нареди проверка през февруари 2025, приключила през март 2025, но доклад с резултатите не ни бе представен. „Защо чак сега се размахва този доклад и се подмятат разни твърдения за „олющени стени“ и дори се говорят неверни неща?“, питат те.

Организациите редовно са подавали отчети за дейността си. Обобщеният отчет за 2024 г., който се подава през януари/февруари 2025 г., е положителен и е приет от МОН. „Как така изведнъж, сега, започнаха нападки от министър Вълчев към дейността на организациите и техните центрове?“, се пита още в писмото им до медиите.

„Защо, вместо Вълчев да обсъди с гражданското общество новата концепция, която, разбрахме, била семпла, общ текст в три страници, изпраща едно репресивно писмо, уж основано на тази Концепция?“, питат те.

Студентските организации са възмутени и питат защо „въпросите и проблемите да се решават чрез партниране и обсъждане, а се проявява агресивност“.

„Не може бъдещето на една емблематична сграда, построена с дарения от студенти и студентски организации през 1944 г., да се определя от един министър в оставка, в „12 без 5“, непрозрачно и без широко обсъждане. Това буди основателни съмнения за защита на някакви частни интереси, различни от тези на студентите и студентските организации“, се казва още в позицията им.

И настояват да се спрат незабавно „гоненето на студентските организации, да се възстанови диалога и да се обсъди широко стратегия за развитие на Студентския дом“.