Високо напрежение в небето: Изтребители на Полша и Украйна били на косъм от сериозен инцидент

Полски военни не са успели да засекат украински изтребител МиГ-29 на радара по време на руската атака срещу Украйна в нощта на 30 юли, което е можело да доведе до „приятелски огън“. Това заяви пред Rzeczpospolita Иренеуш Новак, оперативен командир на полските въоръжени сили.

Новак съобщи, че два бойни самолета са патрулирали в Източна Полша през нощта. Единият е извършвал презареждане с гориво по време на полет, а другият е бил близо до полско-украинската граница. Около 3:40 ч. сутринта нито командването, нито пилотът на полския F-16 са успели да идентифицират друг обект, движещ се директно близо до границата.

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Както се оказа, това е украински МиГ-29, който е бил следен както от полски F-16, така и от част от полските наземни системи за противовъздушна отбрана. Според Новак, ако украинският пилот е бил свалил гарда си буквално за 30 секунди и бил влетял в полското въздушно пространство, поляците може би щеше да трябва да решат дали да открият огън по него.

Отбелязва се, че междувременно вторият самолет от дежурната двойка, току-що завършил презареждане с гориво, вече е бил близо до руската крилата ракета в рамките на две минути, пресекал е нейната траектория и е бил готов да я прехване, ако полетът е продължил по-дълго. Оперативният командир на полските въоръжени сили, след анализ на атаката, заяви, че е 80% сигурен, че ракетата Х-101, удряща полето близо до село Тарнава-Колония, не е била случайност.

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Според него траекторията на ракетата не е имала алтернативна цел в Украйна и е водила точно до мястото, където в крайна сметка е паднала. Новак обясни и защо полската страна дълго време не е била наясно с движенията на украинските военновъздушни сили близо до границата. Оказва се, че украинската система за командване и управление на противовъздушната отбрана „Вираж“ – платформа, която координира събирането на разузнавателна информация за заплахи, използвайки мрежа от акустични сензори, по-специално смартфони с микрофони, монтирани на стълбове в цялата страна – преди инцидента е предавала на Полша само информация за руски ракети и дронове, които потенциално биха могли да нарушат полското въздушно пространство.

Украйна умишлено се въздържа от разкриване на информация за собствените си самолети, тъй като информацията за движението на украинските въздушни сили е изключително чувствителна за Киев. Отбелязва се, че за Русия подобни самолети на земята са лесни мишени и прикриването на местоположението им е от решаващо значение за оцеляването на пилотите.

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В статията се отбелязва, че след този инцидент Полското оперативно командване е изпратило писмо до началника на Генералния щаб и командира на украинските военновъздушни сили с искане да информират полската страна за движенията на украинските военновъздушни сили близо до границата. След това Киев е започнал да прави това.

Същата нощ руска ракета падна в Полша

По-рано бе съобщено, че в нощта на 30 юли в Полша са били включени сирени по време на руския въздушен удар срещу Украйна. Властите в Люблин и повечето градове в Люблинското войводство потвърдиха, че има заплаха от въздушен удар. Мощна експлозия е била чута между градовете Тарнава Колония и Бискупице в окръг Белгорай. Полицейски патрул, отзовал се на мястото на инцидента, е открил кратер в поле на около 2 км от сградите, както и разпръснати фрагменти от неидентифициран обект.

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Впоследствие полският премиер Доналд Туск потвърди, че ракетата, навлязла в полското въздушно пространство, е руска. Туск уточни, че това е крилата ракета Х-101 . Полският премиер подчерта, че полската противовъздушна отбрана е готова да свали ракетата, ако тя продължи полета си.

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