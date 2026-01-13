Спорт:

Високоточните руски оръжия: Едно става все по-неефективно, друго – все по-опасно заради Мъск

Представянето на два от образците на руския военнопромишлен комплекс що се отнася до високоточно оръжие е коренно различно. Това сочи нов анализ на украинския военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец. Става въпрос за снаряди и дронове.

Той посочва, че на база руски военни доклади, ефективността на 152-мм снаряди "Краснопол-М/М2" с полуактивна лазерна самонасочваща се глава 9Е421 е не повече от 53%. Това е спад от 13 до 17% спрямо началото на войната. Основната причина – защото прицелването е станало по-трудно в сегашните условия за водене на бой в Украйна, например украинските системи за електронно заглушаване пречат на руските дронове, които трябва да подават данните с точни координати за стрелба на руските артилеристи.

Съответните съвети на руските артилеристи как да се реши проблемът – да се увеличи производството на този вид снаряди, но и да се залага на сателитна навигация вместо лазерно насочване, както и дроновете, използвани за прицел на огъня, да бъдат направени да работят в по-тих режим при полет (да няма толкова шум на двигателя). Самите снаряди и сега се доставят само съгласно строг график и на определени военни части, казва Машовец.

В този ред на мисли украинският военен експерт цитира и данни от руския военен център за работа с безпилотни летателни системи "Рубикон", който е елитното руско звено за употреба на военни дронове. Центърът специално изтъква, че руските дронове "Мълния", които работят с помощта на терминали Starlink (една от прочутите търговски марки на милиардера Илон Мъск), са значително по-ефективни и цената не е висока. "Рубикон" препоръчва тези дронове да бъдат снабдени с по-голяма бойна глава – сега тя е 10-12 килограма, а обхватът на "Мълния" е около 50 километра. Дронът разполага с команден модул, който осигурява защита срещу електронно заглушаване, и система за насочване на целта. За 8 месеца 900 000 дрона "Мълния" са произведени в завода "Атлант-Аеро" в Таганрог, цената е над 1 млрд. долара, твърди Машовец. Точно този завод Украйна атакува тази нощ – ОЩЕ: За да спре тока на Украйна: Масиран руски обстрел с балистични ракети, руски завод за дронове гори (ВИДЕО)

