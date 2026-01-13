За да спре тока на Украйна: Масиран руски обстрел с балистични ракети, руски завод за дронове гори (ВИДЕО)

Киев и Харков се оказаха основни цели на среднощна руска въздушна комбинирана атака – това се потвърждава от публикации в официалните канали в Телеграм на кмета на украинската столица Виталий Кличко, ръководителя на Киевската военновременна администрация Тимур Ткаченко и кмета на втория най-голям украински град Игор Терехов. За такава атака преди няколко часа предупреди украинският президент Володимир Зеленски - ОЩЕ: Зеленски предупреди: Русия готви мащабна атака в следващите дни

Още снощи официалният канал в Телеграм на украинските ВВС предупреди, че има заплаха от изстрелване на балистични ракети от страна на Русия – специално се очакваше обстрел от североизток и север. Първото конкретно предупреждение за удари беше за Харков, малко след полунощ, а предупреждение гражданите на Киев да отиват в бомбоубежищата дойде след 1:00 часа. Впоследствие за там кметът Терехов уточни, че удари има в най-близкото предградие на града – с дронове "Шахед" и че дрон е ударил сградата на детски санаториум, като е избухнал пожар.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че най-малко 20 балистични ракети са изстреляни от Русия по цели в Киевска, Харковска, Днепропетровска и Запорожка област. Според канала, отново Русия се цели в обекти на украинската енергетика, конкретно например ТЕЦ-а на Кривой Рог, родния град на Зеленски, както и Триполската ТЕЦ.

И докато това се случва, украинският посланик в ООН Андрий Мелник обвини Русия, че нарочно удря по украинската енергетика и оставя много украинци без ток и парно в най-студеното време на годината, при поне -15 градуса по Целзий. Това е "обмислен акт на жестокост срещу цивилни", заяви той. Снощи, преди сегашната атака, беше официално съобщено, че токът е възстановен за всички домакинства в Киевска област. Там със сигурност сега има обстрел с балистични ракети от руска страна, потвърждава го Тимур Ткаченко. Тепърва ще излиза информация за щети и жертви.

Пореден руски завод в пламъци

Междувременно и Украйна не остава длъжна. След като снощи стана ясно, че има редица въздушни атаки, тази сутрин има нова новина – изглежда е поразен пореден важен за руската армия завод – ОЩЕ: Украйна атакува с дронове редица области в Русия (ВИДЕО)

Става въпрос за предприятието „Атлант-Аеро“, което произвежда FPV дронове, дронове „Орион“ и системи за електронно заглушаване на безпилотни летателни апарати за руската армия. Видеокадри, публикувани от украински мониторингови канали, показват голям пожар. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди в официалния си канал в Телеграм, че атака с дронове има, но информацията какви са последствията се уточнявала. Нямало обаче още информация за пострадали хора.

Руското военно министерство съобщава за само 11 свалени дрона над руска територия от 23:00 часа на 12 януари до 7:00 сутринта на 13 януари московско време. 7 от тези дронове са свалени над Ростовска област.