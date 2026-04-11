Вкъщи за Великден: Нова размяна на военнопленници между Украйна и Русия (ВИДЕО и СНИМКИ)

Украйна и Русия проведоха мащабен обмен на пленници в навечерието на Великден. 175 защитници и 7 цивилни бяха върнати по домовете си. Това съобщава РБК-Украйна , позовавайки се на Telegram канала на украинския президент Володимир Зеленски. Завърналите се от плен войници са защитавали Украйна в различни посоки: в Мариупол, в Чернобилската атомна електроцентрала, в Донецкото, Луганското, Харковското, Херсонското, Запорожкото, Сумското, Киевското и Курското направления. Най-младият освободен е на 22 години, а най-възрастният е на 63 години.

„Нашите хора се завръщат у дома. 175 военнослужещи. Войници от въоръжените сили, Националната гвардия, граничари. Редници, сержанти и офицери. И седем цивилни“, каза Зеленски. Сред тях са и ранени, като повечето са в плен от 2022 г.

Ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов благодари на партньори от Съединените американски щати и Обединените арабски емирства за съдействието им при провеждането на Великденската борса.

Последната размяна на военнопленници

Припомняме, че последно на 5 март 200 украински войници се завърнаха у дома от руски плен.Русия също си върна 200 военнопленници, които досега са били в Украйна, обяви Министерството на отбраната в Москва. Размяната е обвързана с договорка от тристранните преговори за мир с участието на САЩ и Русия.