Полша и Италия започнаха работа по договор за отбрана

28 май 2026, 15:19 часа 335 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Полша започна работа по договор с Италия в сферата на отбраната, съобщи днес премиерът Доналд Туск. Така Варшава продължава работата по сключване на двустранни споразумения, след като подписа подобни договори с Франция и Великобритания, посочва Ройтерс. 

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова междувременно предупреди, че разполагането на допълнителни американски военни сили в Полша ще доведе до "качествена ескалация" на напрежението между Русия и Запада. 

Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще изпратят още 5000 войници в Полша. Още: Полша благодари на Тръмп за увеличаването на американските военни

Вашингтон преразглежда присъствието на войските си в Европа и се очаква да го съкрати след настояванията на Тръмп съюзниците от НАТО да поемат по-значителна роля за отбраната на континента.

Полша Италия Доналд Туск
Елена Страхилова
