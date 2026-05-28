Полша и Италия започнаха работа по договор за отбрана

Полша започна работа по договор с Италия в сферата на отбраната, съобщи днес премиерът Доналд Туск. Така Варшава продължава работата по сключване на двустранни споразумения, след като подписа подобни договори с Франция и Великобритания, посочва Ройтерс.

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова междувременно предупреди, че разполагането на допълнителни американски военни сили в Полша ще доведе до "качествена ескалация" на напрежението между Русия и Запада.

Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще изпратят още 5000 войници в Полша.

Вашингтон преразглежда присъствието на войските си в Европа и се очаква да го съкрати след настояванията на Тръмп съюзниците от НАТО да поемат по-значителна роля за отбраната на континента.