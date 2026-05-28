Руската армия атакува Литва: Учение на НАТО показа как руснаците могат да бъдат спрени

28 май 2026, 15:07 часа 561 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
НАТО симулира с учение евентуална руска операция, с която руски военни части нахлуват в Литва и установи, че рояци дронове, задвижвани от изкуствен интелект (ИИ), могат да се превърнат в кошмар за руската армия. Според авторитетната британска медия The ​​Times, в един от сценариите руската армия атакува през Беларус, руския анклав Калининград и Източна Латвия. Анализаторите стигат до заключението, че без съвременни технологии Вилнюс може да бъде почти обкръжен само за няколко дни.

Но във втора симулация Литва и нейните съюзници разполагат с хиляди усъвършенствани дронове, оборудвани с изкуствен интелект, което позволява масирана употреба на безпилотни летателни апарати, и руското настъпление се забавя драстично, а загубите на руската армия стават критични през първите дни

Съобщава се, че въпросните дронове са способни да работят дори при тежко електронно заглушаване и могат самостоятелно да идентифицират цели. Такива разработки почнаха да стават все по-популярни предвид войната в Украйна и вече постоянно излизат новини за нови и нови проекти. А войната на дронове стана истински специалитет на украинската армия - поредното технологично развитие в това отношение сега дава големи шансове на Украйна да преобърне тенденцията на фронта от 2023 година насам руската армия да държи инициативата

 

Ивайло Ачев
