Владимир Кличко: Благодаря на българския народ, доставяте ни муниции и енергия, за да удържаме

„От началото на пълномащабната инвазия в Украйна съм рамо до рамо с брат си. Точно пристигам от Киев. В столицата сме изправени пред огромни предизвикателства. Направо е немислимо това, което се случва, защото войната има много грозно лице с много нива на усложнения“, каза в „Лице в лице“ по bTV боксовата легенда Владимир Кличко, чийто брат Виталий е кмет на столицата Киев. „Въпреки че сме нападнати, сме твърдо решени да защитаваме животите си. Решени сме да защитаваме правото си да живеем в демократична и свободна държава“, каза той.

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„Твърдо сме решени да елиминираме нашия опонент на нашата земя. Тази решимост не може да бъде премахната от украинските сърца. Нашата държава трябва да остане независима от Русия. Демократична цяла държава. И тази битка отнема всичките сили“, заяви Владимир Кличко.

„Искам да благодаря на българския народ, защото от началото на войната вие постоянно ни доставяте муниции и ни давате възможност да се отбраняваме. Осигурявате ни енергия, за да може да удържаме и днес – много благодаря“, каза боксовата легенда.

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Според него Русия на Путин няма бъдеще, но Русия без Путин – би имала. „Няма начин тази инвазия в нашите домове, в Европа, да се осъществи по начина, по който Русия на Путин го е направила. Трябва да има последици за това престъпление“, заяви Кличко.

„Най-лошото престъпление е кражбата на нашето бъдеще, на нашите деца. Всички деца са отвлечени от руската армия, те трябва да бъдат върнати на семействата им в Украйна“, посочи още той.