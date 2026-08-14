След като Полша спря руски агент да убие американец: В Русия наказаха свой с 23 г. затвор за шпионаж в полза на Варшава (ВИДЕО)

Градският съд в Москва осъди руснака Георгий Пирогов на 23 години в наказателна колония с максимален режим на сигурност за шпионаж в полза на полските разузнавателни служби, съобщи Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия. Според нея той е напуснал Руската федерация след началото на войната в Украйна, като се е преместил в Грузия. Там той е работил като промишлен алпинист. През лятото на 2024 г. заминава за Узбекистан по работа и изведнъж изчезва.

По-късно се разбра, че вече е в Русия. Кой го е извел от Узбекистан и при какви обстоятелства, остана неизвестно.

Още: "Послание за всеки, който вдигне ръка срещу Полша": Варшава готви грандиозен военен парад

Как според Русия мъжът е помагал на полските служби?

Според ФСБ в Полша Пирогов е установил контакти с местните разузнавателни служби, където му е била възложена задачата да събира и предава секретни данни за перспективни оръжия и ракетни системи, използвани в зоната на "специалната военна операция", както Кремъл нарича войната си в Украйна.

The moment Georgy Pirogov was detained and interrogated. He was later sentenced to 23 years in Russia for working for Polish intelligence



After the war began, Pirogov moved to Georgia, where he worked as an industrial climber. In the summer of 2024, he traveled to Uzbekistan for… https://t.co/qzdUmmwhsO pic.twitter.com/JA0MCDQRty — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2026

Руските власти твърдят, че Пирогов също така е извличал лични данни на лица с допуск до държавни тайни. Осъденият имал и контакти сред служители на руската отбранителна промишленост.

Още: "Спри - или няма да имаш 50 млн. долара годишно": Полша възобнови скандала с Мъск за Starlink, Украйна може да пострада

След като Полша спря руски агент

По-рано полският премиер Доналд Туск съобщи, че е арестуван руски гражданин, който според него е бил вербуван от Москва и чиято „задача е била да ликвидира човек с американско и украинско гражданство именно тук, във Варшава“. „Тази мишена е била смятана за особено неудобна за режима на Владимир Путин“, заяви Туск.

По думите му - това е първият случай, в който „някой по поръчение на Русия“ е направил опит да атакува американски гражданин на територията на друга държава от НАТО. Руският гражданин е бил задържан от полските власти на 7 август, съобщиха полски представители. Операцията е била извършена в сътрудничество с американските служби. Полските власти не предоставиха веднага допълнителна информация за случая.

Още: Полша е осуетила безпрецедентен опит за убийство на американски гражданин