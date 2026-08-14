След като Полша спря руски агент да убие американец: В Русия наказаха свой с 23 г. затвор за шпионаж в полза на Варшава (ВИДЕО)

Градският съд в Москва осъди руснака Георгий Пирогов на 23 години в наказателна колония с максимален режим на сигурност за шпионаж в полза на полските разузнавателни служби, съобщи Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия. Според нея той е напуснал Руската федерация след началото на войната в Украйна, като се е преместил в Грузия. Там той е работил като промишлен алпинист. През лятото на 2024 г. заминава за Узбекистан по работа и изведнъж изчезва.
По-късно се разбра, че вече е в Русия. Кой го е извел от Узбекистан и при какви обстоятелства, остана неизвестно.
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Как според Русия мъжът е помагал на полските служби?
Според ФСБ в Полша Пирогов е установил контакти с местните разузнавателни служби, където му е била възложена задачата да събира и предава секретни данни за перспективни оръжия и ракетни системи, използвани в зоната на "специалната военна операция", както Кремъл нарича войната си в Украйна.
The moment Georgy Pirogov was detained and interrogated. He was later sentenced to 23 years in Russia for working for Polish intelligence— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2026
After the war began, Pirogov moved to Georgia, where he worked as an industrial climber. In the summer of 2024, he traveled to Uzbekistan for… https://t.co/qzdUmmwhsO pic.twitter.com/JA0MCDQRty
Руските власти твърдят, че Пирогов също така е извличал лични данни на лица с допуск до държавни тайни. Осъденият имал и контакти сред служители на руската отбранителна промишленост.
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След като Полша спря руски агент
По-рано полският премиер Доналд Туск съобщи, че е арестуван руски гражданин, който според него е бил вербуван от Москва и чиято „задача е била да ликвидира човек с американско и украинско гражданство именно тук, във Варшава“. „Тази мишена е била смятана за особено неудобна за режима на Владимир Путин“, заяви Туск.
По думите му - това е първият случай, в който „някой по поръчение на Русия“ е направил опит да атакува американски гражданин на територията на друга държава от НАТО. Руският гражданин е бил задържан от полските власти на 7 август, съобщиха полски представители. Операцията е била извършена в сътрудничество с американските служби. Полските власти не предоставиха веднага допълнителна информация за случая.
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