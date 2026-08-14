Жалко! Григор Димитров загуби на старта в Синсинати: Жегата погуби ветерана на корта

Григор Димитров се завърна там, където спечели преди почти 10 години. Първата ракета на България започна участието си на Мастърс-а в Синсинати с мач срещу аржентинеца Себастиан Баес. Хасковлията получи "уайлд кард" и така получи право на участие в турнира. В момента той е под номер 137 в световната ранглиста, докато съперникът му е далеч напред - на 48-а позиция. Досега те не се бяха срещали никоа на тенис корта. В първия кръг в Синсинати Григор Димитров поведе убедително със спечелен първи гейм, но допусна обрат и отпадна на старта след загуба с 6:1, 3:6, 4:6.

Григор Димитров показа две различни лица в първите два сета

Първият сет мина почти изцяло под контрола на Григор Димитров. Българинът спечели първия гейм с много силни сервиси и без да загуби точка. Себастиан Баес взе втория гейм и изравни за 1:1. Но след това Димитров спечели 4 последователни гейма, в които постигна два впечатляващи пробива. При 5:1 гейма българинът сервира в последния и спечели първия сет с 6:1. Във втория сет Григор Димитров изостана с 0:1 още в началото, но изравни, като не загуби нито една точка. Но след това аржентинецът дръпна значително.

Себастиан Баес стигна до 4:1 гейма в своя полза. Григор Димитров успя да върне един гейм, но противникът му веднага върна следващия. Димитров стигна до 3:5, но непредизвиканите му грешки бяха решаващи. Той загуби втория сет с 3:6, като допусна над двойно повече непредизвикани грешки (15), спрямо първия сет (6).

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Третият сет - Димитров изпусна питомното

Григор Димитров започна третия сет повече от убедително, като взе първите три гейма безапелационно. Баес съумя да върне един гейм, но българинът спечели петия гейм, отново без да допусне точка. Но аржентинецът успя да стопи разликата до 3:4. В осмия гейм, който продължи над 7 минути, Димитров имаше 4 брейкбола, но така и не се възползва и допусна Себастиан Баес да изравни за 4:4.

Убийствената жега и високата влажност на въздуха в Синсинати също не бяха от полза на българина, като умората започна да натежава. 10 години по-младият от него Баес, който разчита главно на издвъжливостта си, обърна сета и поведе с 5:4. Така аржентинецът сервира за победата. Той довърши обрата си и спечели мача с 1:6, 6:3, 6:4.

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