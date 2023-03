Властта в малък руски град се уплаши и даде на ЧВК Вагнер да погребе стотици убити (ВИДЕО)

ОЩЕ: ЧВК Вагнер заплаши местната власт в малък руски град (ВИДЕО)

На този фон Пригожин обяви, че планира да наеме още 30 000 души за частната си армия. Той се оплака, че 70% от взетите от руски затвори наемници имали нужда от допълнително обучение. Само че по западни оценки в Украйна са умрели 30 000 "вагнеровци".

#Wagner mercenaries achieved their goal: after a threat to slam the administration of the city of Goryachiy Klyuch, they allowed the funeral of two hundredth mercenaries. pic.twitter.com/sEPHhZinBE