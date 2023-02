"Внимание, въздушна тревога": Хакери всяха страх в Русия през местни телевизии (ВИДЕО)

"В резултат на хакерска атака срещу сървърите на радиостанции и телевизионни канали в някои региони на страната беше излъчена информация за обявяване на въздушна тревога", се казва в изявление на министерството.

"Тази информация е невярна и не отговаря на действителността", твърдят от ведомството, цитирани от "Ройтерс".

As a result of the hacking of the servers of radio stations and TV channels in some regions of #Russia, a false air raid sign sounded on air, the Russian Emergencies Ministry said. pic.twitter.com/ANeX3zsD8p