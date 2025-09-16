Внучката на Мусолини написа книга за любовта на своите дядо и баба

Внучката на първия фашистки диктатор в Европа Бенито Мусолини - Алесандра е написала книга за любовта на своите баба и дядо, предаде италианската информационна агенция ANSA. Книгата е озаглавена "Бенито" и ще бъде в италианските книжарници от 23 септември, като авторката обяви това в социалните мрежи.

На фона на селска Романя в края на деветнадесети век, сред мъките на бедността, социалната несправедливост и пламенността на идеалите - Алесандра Мусолини се потапя в семейните спомени, за да разкаже, под формата на роман, историята на своите баба и дядо - две деца, обединени от скромен произход и предопределени да напишат история, каквато никога не са си представяли.

„Животът ми беше любовна история, която никога не свършва“, казва бабата на Алесандра Ракеле Гуиди в края на живота си.

Ракеле и Бенито порастват, търсят се, губят се и след това се намират отново, в често болезнена самота, изградена от мълчания и предателства, грешки и бягства, докато Историята продължава неумолимия си ход, несъзнавайки тази любов, изградена от рози и тръни, за тази смела жена, която се бори всеки ден, за да съществува и да бъде призната, пише още италианската медия.