Войната и глада в Газа: Махмуд Абас се срещна с Киър Стармър

09 септември 2025, 06:12 часа 349 прочитания 0 коментара
Палестинският президент Махмуд Абас проведе среща в Лондон с британския премиер Киър Стармър. Срещата се проведе в момент, в който Лондон се доближава до признаването на палестинската държава. Двамата лидери обсъдиха "спешната необходимост да се сложи край на ужасяващите страдания и на глада в Газа", заяви говорител на "Даунинг стрийт 10".

Абас приветства ангажимента на Обединеното кралство да признае палестинската държава по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, освен ако Израел не промени курса, заяви говорителят.

Няколко страни, сред които Франция, вече обявиха намерение да признаят палестинската държава по време на Общото събрание.

По време на срещата с Абас Стармър приветства ангажимента му да реформира палестинската държава.

Във Великобритания пристига и израелският президент Ицхак Херцог, като визитата му ще продължи до петък, съобщи БТА. По време на срещите си на британска територия Херцог ще се фокусира върху освобождаването на заложниците, държани от "Хамас" в Газа, паралелно с други политически въпроси, съобщиха от канцеларията на президента и поясниха, че той ще се срещне с депутати, медийни представители и др. Целта на визитата е да се покаже и солидарност с еврейската общност, който понася атаки пред една вълна от антисемитизъм.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Ивицата Газа Махмуд Абас война Израел Киър Стармър информация 2025
