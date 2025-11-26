Мицкоски обвини България в "инженерство" на инцидента с Перев

Македонският премиер Христиан Мицковски отхвърли твърденията за нападение над македонския българин и журналист Владимир Перев в Скопие, докато България реагира остро, настоявайки за защита на своите граждани, пише македонската медия "Рацин", като отбелязва, че инцидентът предизвика дипломатическо напрежение и протести в София. Македонският премиер предположи, че инцидентът може да е „инженерство“ от страна на България или „хибридна атака“, целяща възпрепятстване на процеса на интеграция или дори самонараняване.

„Някой може да се измокри от дъжда навън и това може да е хибридна атака от страна на правителството, което би застрашило процеса на интеграция. Ако някой реши да се самонарани и го представи като атака, хибридна или не знам какво, това е друг въпрос", каза Мицкоски. ОЩЕ: "България ще продължи да му е опора": МВнР осъди нападението срещу Владимир Перев

Инцидентът

Инцидентът с Владимир Перев се е случи на 21 ноември 2025 г. Той стана публично достояние, след като Перев, член на българската общност в Северна Македония разказа, че е бил вербално и физически нападнат от неизвестно лице на пазар в Скопие. Според Перев нападателят го е ударил с юмрук, счупил е очилата му и го е заплашвал заради българския му произход, като дори искал да бъде обесен. ОЩЕ: "Поръчка или инсценирано деяние": Владимир Перев за нападението и омразата към българите в Северна Македония