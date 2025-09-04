Путин нарече Песков мързелив (ВИДЕО)

"Владимир Владимирович, това може да продължи дълго". "Не, сега свършваме" - тези реплики бяха разменени между говорителя на Кремъл Дмитрий Песков и руския лидер Владимир Путин. Песков де факто е личен говорител на Путин - а размяната на репликите стана по време на брифинг на руския диктатор от ранната вечер на 3 септември. Коя беше най-важната новина от този брифинг, припомнете си - Още: Путин покани Зеленски в Москва - допусна мир, но и още война (ВИДЕО).

"Мързеливецът не иска да работи. Мързеливецът седи отстрани, наблизо и още си е мързелив", добави Путин явно по адрес на Песков.

Putin on Peskov: “A lazybones, doesn’t want to work. Just stands around, does nothing, and is still lazy”



A rare case when the dictator told the truth. pic.twitter.com/lJO2IKrthT — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2025

57-годишният Дмитрий Песков е говорител на Путин от много години. Той започва дипломатическата си кариера още през 1990 година, когато СССР все още съществува - административен асистент в съветското посолство в Анкара. Впоследствие заема длъжностите аташе, а след това трети секретар в посолството. През 1994 година е назначен на работа в руското външно министерство в Москва. След две години там, през 1996 г. е изпратен обратно в Анкара с дипломатически ранг на втори, а след това и първи секретар в руското посолство.

През 2000 г. Песков се завръща в Русия, за да работи в пресслужбата на руския президент, където заема редица позиции, включително четиригодишен мандат като първи заместник-прессекретар на руския президент, от 2004 до 2008 г. Песков е говорител на Путин от април 2000 г. Песков е назначен за прессекретар на премиера Виктор Зубков на 25 април 2008 г., което го поставя начело на пресслужбата на Владимир Путин, когато той поема поста министър-председател по време на президентството на Дмитрий Медведев. През май 2012 г., когато Путин отново става президент, а Песков наследява Наталия Тимакова като говорител на президента.

A brief summary of Putin’s press conference. pic.twitter.com/vjcBWIcxzI — WarTranslated (@wartranslated) September 3, 2025