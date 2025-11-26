Спорт:

Нетърпеливи: Опашка пред БНБ за обмен на левове в евро (СНИМКИ)

26 ноември 2025, 15:59 часа 139 прочитания 0 коментара
От ранни зори пред Българската народна банка (БНБ) се образуват големи опашки от нетърпеливи желаещи да сменят левовете в евро, предаде БГНЕС. Когато видим опашка пред централната ни банка първото, за което се сещаме е нова юбилейна монета, която тя е емитирала. Този път опашките са за друго. В централната ни банка работят четири каси, които извършват обмяната на левовете в евро. С наближаването на датата 1 януари 2026 г., когато страната ни ще влезе в еврозоната, има все повече граждани, които обръщат определена сума пари или дори всичките си спестявания в бъдещата ни валута.

Снимка БГНЕС

По принцип не е задължително да теглим своите спестявания и да обръщаме левовете в евро, защото превалутирането ще бъде извършено автоматично и напълно безплатно.

Автоматично и безплатно

На 1 януари 2026 г. всички сметки - разплащателни, депозитни, спестовни и други сметки в местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро.

Снимка БГНЕС

Още от деня на въвеждане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от сметките си само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офиса на банка, платежна институция или дружество за електронни пари.

Официалният валутен курс е 1 евро = 1.95583 лева. Той е неотменимо фиксиран в Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 2866/98 относно обменния курс към еврото за България.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
евро опашка левове обмен въвеждане на еврото
