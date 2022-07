Войната в Украйна: Няма големи промени на фронта

Сутрешният доклад на Генералния щаб на украинската армия във Фейсбук също не подсказва някаква голяма промяна при военните действия в Донецка област. Там последният засега голям успех на руснаците е превземането на втората най-голяма украинска ТЕЦ – ТЕЦ Вухледар, която е една от точките за атака към Бахмут и се намира на 25 километра югоизточно от града. През изминалото денонощие е имало руски въздушни удари по позиции при Соледар, но градът си остава в украински ръце, а военните действия продължават. Руското военно министерство твърди, че са убити 70 украински войници и унищожени 5 броя бронирана техника близо до Бахмут.

От завземането на Луганска област обаче руснаците не са превзели нови територии в посока Северск – няма потвърдена информация за това, подчертава Институтът за изучаване на войната. Линията Северск – Соледар – Бахмут е първата голяма защитна линия в отбраната на Славянск и Краматорск. За пореден ден няма и активни действия като опит за напредък на руска пехота в посока Краматорск, посочват от украинската армия, но от руското военно министерство твърдят, че са унищожили украинска ракетна установка С-300.

Сериозна точка на военни действия остава и Авдеевка – там изглежда руснаците опитват да окажат натиск, за да намалят украинските обстрели по позициите им в Донецк. Оценката дотук е, че така руската армия иска да разшири защитния джоб" около Донецк, който е в нейни ръце реално още от времето, когато Путин подкрепи проруските сепаратисти след Майдана.

