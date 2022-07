Политически натиск за бърз успех на руснаците в Донецка област при нова украинска атака в Херсон

"Tockha-U" is piling on the russian warehouses pic.twitter.com/bv1tqBccZb

Конкретно американските експерти визират изказване на зам.-министъра на информацията на т. нар. самопровъзгласила се Донецка народна република (ДНР) Даниил Безсонов. Той заяви, че целта пред ДНР била до края на август да завладее цялата Донецка област. А Институтът за изучаване на войната обръща внимание, че вероятно такива цели се поставят заради многобройните данни, че може да има референдуми за присъединяване на незаконно окупирани украински територии към Руската федерация на 11 септември, когато има местни избори в Русия.

Сутрешният доклад във Фейсбук на Генералния щаб на украинската армия обаче показва, че за пореден ден няма значим руски пробив относно нито една от непосредствените военни цели на Кремъл в Украйна – Бахмут, Славянск и Краматорск. Соледар отново остава в ръцете на украинците и така защитната линия Северс – Соледар – Бахмут продължава да издържа на руските опити за пробив. Руснаците са превзели Берестове, което е изравнено със земята – селището се намира на магистрала Т1302, която води от Соледар към Бахмут. Изглежда вече под руски контрол е и ТЕЦ Вухледар, който е на 25 километра югоизточно от Бахмут, но има битка точно до ТЕЦ-а. По отношение на Краматорск е имало нова битка при Верхнокамянск, но пак руснаците са били принудени да отстъпят, твърдят украинците. Нов руски неуспех е регистриран и при Богородично – село, което е важно, за да се организира успешна атака срещу Славянск.

Украинският канал "Труха" съобщава и, че в последните няколко дни руснаците са се оттеглили от три позиции що се отнася до остта на военните действия Изюм – Славянск. А украинците са нанесли удар срещу руска казарма в Лисичанск – убити са поне 12 руски войници, според украинските данни.

In the last few days, the occupying forces withdrew from THREE settlements in the Izyum direction pic.twitter.com/yIKH0H8I8M — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 26, 2022

The Armed Forces covered the occupiers' barracks in Lysychansk



The Ukrainian military attacked the barracks of the Russian invaders in the temporarily occupied Lysychansk.



As a result of the strike, 12 russians were eliminated. pic.twitter.com/tymDi0oWLP — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 26, 2022

В Херсонска област няма голямо раздвижване, но има украински данни, че руснаците се мъчат да изградят понтонен мост на 24 километра североизточно от Херсон, за да могат да прекарват тежка военна техника. Ударите на украинците по три моста над река Днепър направиха това буквално невъзможна задача за руснаците. Те продължават да обстрелват Одеска и Николаевска области с ракети, като за вчера има поне 30 изстреляни ракети – по техни твърдения са унищожили 8 украински склада с оръжие, но само в Чухуев например има вече поне 3 жертви. Руски удари с ракети от установки С-300 са нанесени и по Харков. Има и руско твърдение, че украинската армия отново е обстрелвала Антоновския мост – съоръжението, предвидено за автомобилен и моторизиран трафик. По непотвърдени данни е възможно мостът да е напълно неизползваем, но от руска страна няма такова потвърждение.

There are unconfirmed reports about the destruction of the Antonovskiy bridge in Kherson. pic.twitter.com/AL3uO7cUaT — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 26, 2022

Продължават да излизат и данни за кампании за набиране на доброволци в Русия. Според украинското разузнаване, Русия опитва да убеди емигранти от Централна Азия да се включат в т.нар. собянински полк, с обещания да им бъде дадено гражданство и с "високи заплати". Това значи около 2000 долара на месец, еднократен аванс от 600 долара и още 500 долара при включване в бойни действия. А киргизки YouTube канал публикува репортаж как се набират киргизки доброволци с обещания за работа "в сферата на сигурността", но всъщност става въпрос за руската армия и бойните ѝ действия в Украйна.

Междувременно Германия обяви, че е предала ракетни системи "Марс II" заедно с още 3 самоходни гаубици PzH2000. "Марс II" има различен обсег, който зависи от вида на използваните боеприпаси – между 32 и 300 километра.

ОЩЕ: След 2 месеца усилия Русия превзе незначителен район, Украйна готви контраатаки на юг