Володимир Зеленски стана личност на годината на Financial Times

Това е признание, което отдава дължимото на държавния глава за ключовата роля в страната му и на международната сцена, откакто Украйна влезе във война след нахлуването на Русия през февруари.

"Смятан от много украинци преди февруарското нахлуване за някаква шега, за аматьор, който се бори да се справи с предизвикателството на високия пост, 44-годишният Зеленски си спечели място в историята заради изключителната си проява на лидерство и смелост", пише вестникът.

