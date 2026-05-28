Сарафов усети накъде духа вятърът: Прокурорите, работили по делата "скелети", да проговорят

Борислав Сарафов усети посоката на вятъра. От главен прокурор, който ръководи всички прокурори и следователи, сега вече е само редови следовател. Един човек, който си мислеше, че може да ръководи всичко, сега може да бъде разследван от всеки един прокурор. Това заяви пред БНТ народният представител от "Продължаваме промяната" и председател на Инициатива "Правосъдие за всеки" адвокат Велислав Величков. Още: Анна Бодакова: Проблемът не е само в конкретната личност, а в начина, по който функционира съдебната система

Адвокат Величков се надява Сарафов никога да не стане негов адвокат и да работи в областта на адвокатурата.

"Ще видим как и по какви критерии ще се избере новият главен прокурор от новия ВСС", коментира Величков.

Дела "скелети" в гардероба

Снимка: БГНЕС

Още: "На Сарафов му е казано "заповядвам ти да си отидеш": Диана Дамянова за промените в съдебната система (ВИДЕО)

Бившият директор на НСлС Бойко Найденов, който също присъства в студиото на БНТ, призова Борислав Сарафов да си тръгне изобщо от съдебната система. Той се надява с новия Висш съдебен съвет и с новия Инспекторат, съдебната система да се прочисти.

Според него трябва да проговорят хората, които са работили по така наречената дела "скелети в гардероба", както и да проговрят за тях.

Бойко Найденов е на мнение, че с пълното мнозинство на "Прогресивна България" могат да се приемат работещи закони, свързани със Закона за съдебната власт.

"Има прекратени ключови дела от конкретни прокурори. Това е стар номер, който и до момента продължава да работи, но тези хора трябва да излязат и да кажат, че са взели определения решения под натиск. Трябва да се провери как се процедири по едно или друго ключово дело", коментира Найденов.

Той заяви, че очаква с натиск отвън от управляващото мнозинство, да се променят нещата вътре в съдебната система.

Още: Вътрешният министър: Моделът "Сарафов" не може без политически покровители