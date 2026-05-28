Очакват ни анклави от мигранти? Предупреждение, че властта позволява вълни от чужди работници да заливат България

Ударния внос на чуждестранни работници ще вкара България в сериозни проблеми - икономически, социални и етнически. За това предупреди Виктор Блъсков, журналист, политик от партия "Синя България" и син на Петьо Блъсков.

"Когато Радев обяви министртите казах, че най-много ме притеснява министъра на туризма, който попада под натиска на хотелиери да внасят безброй бангладешци. Ето, че тези притеснения напълно се оправдаха. Министъра на туризма улеснява достъпа до чуждестранни работници, включително точно от Бангладеш. Това се случва малко след като онзи хотелиер от Слънчев бряг се оплака, че много му бавили визите, а той искал да си замени персонала с 80% чуждестранни работници", коментира Блъсков.

Той е категоричен, че "новото правителство ще асистира на този процес да ви замени".

Ниски заплати и етнически конфликти

Блъсков призова хората, които не са съгласни с тази политика, да изразят недоволството си, "защото сега точно лятото и в началото на мандата има шанс да се прокара тихомълком".

"Иначе тръгваме по пързалката - улеснена процедура, продължително пребиваване, вкарване на семейства, правят си анклави и после няма шанс да се преобърне процеса. Сега е единствения шанс да се даде отпор", смята политикът.

По думите му тази политика е унищожителна за социалната среда, намалява заплатите, дава безкрайна власт на бизнеса и неизбежно води до етнически конфликти, "защото като се внася безконтролно, не се гледа въобще какви последици има".

"Любопитно ми е как Радев се е съгласил на такива действия. Той поне идеологически е националист - наистина ли ще се съгласи по негово време да се затвърди процеса по безконтролен внос на чужди работници, от който връщане назад - няма", попита още Блъсков.