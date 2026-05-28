BILLA инвестира над 11 млн. евро в модернизацията на 7 магазина в страната

Инвестицията е планирана за първото полугодие на 2026 г. и е насочена към подобряване на клиентското преживяване, внедряване на иновации и устойчиво развитие

BILLA България реализира мащабна програма за обновяване на търговската си мрежа в страната, като само за първите шест месеца на годината ще инвестира над 11 млн. евро в модернизацията на 7 свои обекта в София, Варна, Хасково, Бургас, Поморие, Враца и Монтана. Проектите са част от дългосрочна стратегия за обновяване на мрежата в цялата страна, като общо за 2026 г. са планирани реконструкции на 15 магазина на веригата.

Реновираните магазини ще посрещат клиентите с изцяло обновени фасади, вдъхновени от съвременните европейски тенденции в ритейла. Търговските зали са модерни, по-светли и с повече удобства за пазаруване, включително каси на самообслужване. Успоредно с подобренията в търговската среда, BILLA инвестира целенасочено и в устойчиви и енергоефективни технологии. В обектите се внедряват ново поколение CO₂ хладилни инсталации, LED осветление и електронни етикети, които оптимизират енергийната консумация и допринасят за намаляване на въглеродния отпечатък.

Там, където спецификата на сградите позволява, са изградени фотоволтаични системи и решения за съхранение на енергия, а част от обектите ще разполагат и със зарядни станции за електромобили, в подкрепа на по‑устойчива градска инфраструктура. Акцент е поставен и върху ефективното използване на ресурсите – отпадната топлина от хладилните инсталации ще се използва за отопление на магазините през зимните месеци, което значително намалява нуждата от допълнителна енергия. В обновените обекти се внедряват и ново поколение технологии за управление и оптимизиране на потреблението на вода.