Заплатите на депутатите ще са нови. Цените леко падат т.е. промоциите: Говори депутат на Радев

Това основно месечно възнаграждение може да се увеличава според политиката по доходите в рамките на бюджета за съответната година – такова законово предложение ще се гледа в парламента. Това означава, че финансовият министър ще може да определя заплатата на депутатите – ако предложението бъде прието. Уточнението направи депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев, който влезе в парламента от 24-ти МИР.

"На практика заковаваме заплатите за едно ниво – и само през бюджета за следващата година може да се промени тази заплата, както и много други заплати", подчерта Белчев пред bTV. Припомняме, че депутатската заплата се равнява на три средни месечни заплати в обществения сектор за последния месец на предходното тримесечие - Още: "Прогресивна България" във властта: Какви заплати ще получават премиер, министри и депутати?

"Те са промоции, но има разлика (надолу)" - така Белчев коментира и темата с цените в България, конкретно в търговските вериги, като депутатът предаде "усещането си", когато той пазарува. От казаното излезе, че според Белчев имало леко движение на цени надолу, като той направи уточнението, че всъщност говори за промоции и според него маржът в полза на веригите е намалял, дори с 50%.

Още: Храните поевтиняват: лек спад на цените на борсите у нас

Държавните пари

По думите му, съкращенията на разходи що се отнася до държавната администрация трябва да се облегнат на обективни професионални анализи, които да покажат къде се работи качествено и къде само се наливат пари. В държавната администрация има 12 000 незаети щатни бройки, от които 4500 – устойчиво. Впоследствие икономистът Лъчезар Богданов посочи, че без да имаме редовен бюджет и съответните по-амбициозни разходи там, само с удължителен бюджет разходите на държавата са скочили със 17%. Съкращаване на структури от 50-100 души няма да помогнат на бюджетния дефицит, категоричен беше той. "Има инерция за увеличаване на разходите", предупреди Богданов.

"Продължават сметките в Министерството на финансите", каза още Белчев при питане колко нов дълг ще тегли България и напомни, че прагът за теглене е 10 млрд., но лева. "Проблемът не е в приходната страна, а в свръхамбицията за харчене", подчерта Богданов, който уточни, че данъци няма нужда да се вдигат, ако не се правят глупости с разходите - ОЩЕ: Заплатите на министрите, депутатите и чиновниците: Ще бъде различно, но трябва да теглим дълг