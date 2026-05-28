"Бетонът расте, институциите мълчат": Земеделският министър иска булдозери срещу незаконен комплекс във Варна

Това е дърводобивна гора и там никога не е имало такъв тип сгради, за които да се издаде удостоверение за търпимост. Абсурдно е някой да издаде такова удостоверение. Абсурдно е твърдението, че това е урбанизирана територия. По никакъв начин статутът не може да бъде променен. Всички институции са уведомени още през 2023 г. за незаконна сеч и строителство. В един прекрасен момент, докато бетонът расте, е уведомена и прокуратурата. И нищо. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на Нова телевизия относно огромния незаконен комплекс в гора край Варна.

ОЩЕ: "Нито една тухла не е положена": ГЕРБ отричат по тяхно време да се е строяло в "Баба Алино" (ВИДЕО)

По думите му е трябвало Община Варна да преустанови строителството. „Сега единственото решение е общината да изчисти гората и да съборят всичко 104 къщи“, категоричен бе той.

Попитан до кои нива на държавата е стигала протекцията, за да се построи този жилищен комплекс без разрешителни и документи, Абровски отговори, че всички институции са били уведомени и никой не си е мръднал пръста. „Ние се събрахме всички институции заедно, за да разплетем този възел“, каза той.

„Това което се е случило във Варна е много грозно – нагло и с двойно дебелоочие. Явно е разчитано, че никой няма да дойда, да запали булдозерите и да го изчисти. В тази държава има закони и въпросът е дали има воля да се приложат“, каза той.

ОЩЕ: Протекция на много високо ниво в София: Кметът на Варна с разкрития за инвеститора на сочени за незаконни къщи

Земеделският министър отново каза, че по никакъв начин не е възможно да се разреши строителство и да се даде разрешително.

На въпрос какво да правят хората, които са си купили вече имоти в тази гора, той обясни, че трябва да съдят Община Варна, защото тя не си е свършила работата.