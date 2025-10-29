Любопитно:

Всеки трети руснак няма пари за храна: Ново проучване и нови черни данни от Русия

29 октомври 2025, 17:55 часа 332 прочитания 0 коментара
Повечето руснаци смятат, че икономическата ситуация в руските градове се подобрява въпреки западните санкции, наложени заради нахлуването на Русия в Украйна. Това сочат данните от проучване на "Галъп". 48% от анкетираните говорят за подобряване на икономическите условия, т.е. този показател е по-висок, отколкото преди началото на войната в Украйна. Същевременно оптимизмът на руснаците става по-сдържан - пикът в резултатите е бил регистриран през 2023 година: 56%.

Паралелно расте броят на тези, които говорят за влошаване на икономическото положение в страната - те вече са 39%. През последните 15 години този показател е бил по-висок само по време на пандемията - около 50 на сто. Предположенията са, че определени заслуги за все още преобладаващите положителни настройки на руснаците имат рекордно ниската безработица и ръстът на заплатите, предизвикан от дефицита на работна сила в резултат от мобилизацията, се отбелязва в проучването.

Около 40% живеят комфортно със заплатите си

Забележително е, че от началото на войната осезаемо е нараснал и делът на руснаците, които смятат, че заплатата им стига за комфортен живот. Ако до 2021 година те са били 25%, в последните години наближават 40 на сто.

Предният пик на уверения от този вид е бил през 2014 г. - след анексията на Крим и първите западни санкции. Експертът от "Галъп" Джъстин Маккарти казва пред ДВ, че това е следствие едновременно на "ефекта на емоционален подем" в обществото и тенденциите, наблюдавани в руската икономика от 2022 г. насам - по-конкретно увеличението на заплатите.

Допитването на "Галъп" установява, че 31% от руснаците нямат дори достатъчно пари за храна. Този показател е по-нисък, отколкото в годините на пандемията. Но прави впечатление друга тенденция: напоследък той спадаше и бедстващите хора през 2014 година са били по-малко от 15%. След намесата на Русия в делата на Украйна и курса на руските власти на противопоставяне със Запада броят на руснаците с твърде ниски доходи е започнал трайно да расте.

"Контрастът между рекордно ниското ниво на безработицата и продължаващите трудности с покупката на храна подчертават неравномерния характер на икономическата устойчивост на Русия", констатират авторите на изследването.

Оценката на "Галъп" е, че в годините след нахлуването в Украйна икономиката на Русия "се е оказала по-устойчива, отколкото се е очаквало, но през 2025 г. все по-явно се виждат признаци на напрежение".

Източник: "Дойче веле"

