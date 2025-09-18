Втора област в Италия узакони асистираното самоубийство

Сардиния стана втората област в Италия след Тоскана, която одобри закон, регулиращ въпросите, свързани с асистираното самоубийство, предаде италианската новинарска агенция АНСА. Регионалният съвет одобри законопроект, внесен от Асоциацията за право на достойна смърт „Лука Кошони“, която от години води кампания за одобряване на асистираното самоубийство в Италия. Асоциацията наскоро започна да помага на терминално болни хора да прекратят живота си в Италия, след като преди това ги транспортираше в клиниката „Дигнитас“ в Цюрих.

Новият закон в Сардиния, подобно на този в Тоскана, има за цел да приложи процедури относно времето за предоставяне на помощ от страна на здравните органи за асистирано самоубийство, в резултат на решение на Конституционния съд от 2019 г., което призовава законодателите да запълнят правната празнота по въпросите, свързани с края на живота, включително доброволната евтаназия в Италия.

