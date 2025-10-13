Войната в Украйна:

Островна държава с 590 хиляди население се класира за Мондиал 2026!

Островната държава Кабо Верде, която е с население от едва 590 000 души, ще бъде представена на Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка! Това стана ясно, след като африканската страна победи убедително тима на Есватини с 3:0 като домакин. Отборът на Кабо Верде вече е недостижим на върха в класирането в групата си, изпреварвайки Камерун, и ще играе за пръв път в историята си на световни финали във футбола.

За триумфа на Кабо Верде допринесе полузащитникът на Лудогорец Дерой Дуарте, който влезе като резерва, както и Гари Родригес, който пък е бивш футболист на Левски. На пейката за островната държава пък остана вратарят на Монтана - Марсио Роса.

Кабо Верде е втората най-малка по население държава, която се класира за световно първенство по футбол. Първа е Исландия, която участва на Мондиала в Русия през 2018-та. Освен това Кабо Верде е най-малката по територия държава на световни финали, изпреварвайки Тринидад и Тобаго, който пък участва на Световното първенство в Германия през 2006 година.

Иначе по-рано още две държави си осигуриха дебютно участие на световно първенство - Йордания и Узбекистан.

