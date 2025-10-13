Островна държава с 590 хиляди население се класира за Мондиал 2026!

Островната държава Кабо Верде, която е с население от едва 590 000 души, ще бъде представена на Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка! Това стана ясно, след като африканската страна победи убедително тима на Есватини с 3:0 като домакин. Отборът на Кабо Верде вече е недостижим на върха в класирането в групата си, изпреварвайки Камерун, и ще играе за пръв път в историята си на световни финали във футбола.

Кабо Верде се класира за пръв път на Световно по футбол

За триумфа на Кабо Верде допринесе полузащитникът на Лудогорец Дерой Дуарте, който влезе като резерва, както и Гари Родригес, който пък е бивш футболист на Левски. На пейката за островната държава пък остана вратарят на Монтана - Марсио Роса.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Cape Verde 🇨🇻 have qualified for the 2026 World Cup for the 𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝑯𝑰𝑺𝑻𝑶𝑹𝒀 🤩



With a population of just 590,000 they are also the second smallest nation to qualify for a World Cup finals (after Iceland) - what an… pic.twitter.com/zxgLDiXDxu — 433 (@433) October 13, 2025

Кабо Верде е втората най-малка по население държава, която се класира за световно първенство по футбол. Първа е Исландия, която участва на Мондиала в Русия през 2018-та. Освен това Кабо Верде е най-малката по територия държава на световни финали, изпреварвайки Тринидад и Тобаго, който пък участва на Световното първенство в Германия през 2006 година.

Иначе по-рано още две държави си осигуриха дебютно участие на световно първенство - Йордания и Узбекистан.

Още спортни новини четете в Actualno.com!