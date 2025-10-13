Войната в Украйна:

"Срещаме най-добрия отбор в света, но треньорът ще ни подготви по най-добрия начин"

Един от основните футболисти на на националния отбор на България - Ивайло Чочев, говори на пресконференция преди гостуването на Испания в среща от световните квалификации за Мондиал 2026. Родният национал определи съперника за "най-добрия отбор в света", но вярва, че новият селекционер на тима Александър Димитров, който дебютира със загуба с 1:6 от Турция, ще успее да подготви отбора по най-добрия начин.

"Мога да кажа от играта на Испания, че може би най-силното им качество е играта в атака, обичат да държат топката и имат силни индивидуалности. Знаем, че срещаме най-добрия отбор в света, но мисля, че треньорът ще ни подготви по най-добрия начин, за да можем да се противопоставим", заяви Ивайло Чочев, цитиран от Sportal.bg.

"И миналата година имахме тежки гостувания с Лудогорец. Тази година също. Когато те считат за аутсайдер и те притискат, е най-важното да играеш като отбор, да запазиш спокойствие и когато имаш шансове, защото те ще са по-малко, да успееш да се възползваш."

"С футболистите и треньорския щаб се опитаме да разберем на какво се дължи този срив. Не е приятно и е недопустимо да получаваме така голове. Треньорите ясно ни казаха върху какво трябва да работим и какво да подобрим, за да избегнем тези голове. Имахме разговор с футболистите след мача с Турция. Както само ние помежду си, така и с треньорския щаб", завърши Чочев.

