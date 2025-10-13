Проф. Владимир Чуков: Има светлина в тунела, „Хамас“ трябва да си отидат

Първият етап от плана за мир в Газа на американския президент Доналд Тръмп беше успешно изпълнен. Това заяви в „Лице в лице“ експертът по близкоизточните въпроси проф. Владимир Чуков. По думите му водещият инструмент в ръцете ха „Хамас“ – заложниците, вече го няма. „Тръмп е невероятен оратор. Един час той си говореше с хората в залата. Разбра се, че Тръмп е уредил среща на Нетаняху с Реджеп Ердоган, въпреки че турският президент не му е фен. Това, което се очаква е той да го накара евентуално да се срещне с Махмуд Абас. Цялата кариера на Нетаняху е наратив срещу Палестинската държава, няма как да се състои“, каза Чуков.

Според него втората фаза от плана на Тръмп ще забуксува, защото той е предназначен за разоръжаването на „Хамас“. Част от страните са оптимисти, Египет, например. „Виждаме обаче пониженото ниво на представителство на Саудитска Арабия, което подсказва, че има страни, които скептични по отношение на това какво ще се случи по-нататък“, допълни експертът.

Арабистът каза още, че американските наблюдатели ще бъдат ситуирани в Израел и Египет, които евентуално ще координират многонационалната сила от ислямски държави. По думите му, когато „Хамас“ започне да се разоръжава – не е ясно на кого ще предаде оръжието си. „Не вярвам палестинската автономия да накарат „Хамас“ да си предаде оръжието. Тя много отдавна не присъства в Газа. Те нямат реално влияние на терен. „Хамас“, макар и ослабена, играе ролята на полицейска структура. Има светлина в тунела, „Хамас“ трябва да си отидат “, коментира проф. Чуков.

По думите му терористичната групировка не са склонни да предадат оръжието си на Израел, но искат Тел Авив да не ги счита за заплаха. Според него бъдещето на Газа е неясно, докато няма сигурност в региона.