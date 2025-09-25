Войната в Украйна:

Вълци притесняват хората на Халкидики

25 септември 2025, 17:55 часа 222 прочитания 0 коментара
Вълци притесняват хората на Халкидики. Наскоро вълк е забелязан в североизточната част на страната в Симандра, като това се случва 12 дни след като вълк нападна дете в Неос Мармарас в региона, съобщи гръцкото издание Kathimerini. 

Животното е било видяно близо до поле с помпена станция, където изглежда е пиело вода. Местен фермер е забелязал вълка и е успял да го изплаши с пръчка.

Животновъди и жители на селото казват, че срещите с вълци не са необичайни в Симандра. През лятото вълците често са се приближавали до кошарите в търсене на храна, само за да бъдат прогонени в последния момент от кучета пазачи.

Повтарящите се инциденти предизвикаха нарастваща загриженост сред местните жители. Жителите се страхуват за безопасността на децата си, играещи на открито, и се притесняват от потенциалната загуба на добитък, ако вълците продължат да се приближават към селото.

След инцидента на плажа, Министерството на околната среда заяви, че ще се опита да локализира и евтаназира вълка. Длъжностни лица казаха, че вълкът ще бъде проследяван с помощта на камери и капани, като ще бъдат използвани успокоителни оръжия в опит да бъде умъртвен. Ако това не се получи, ловците ще имат право да го застрелят. ОЩЕ: Ухапал го по гърба: Вълк нападна дете на плаж в Гърция

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
