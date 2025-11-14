Въоръжен с нож опита да се самоубие насред една от най-известните гари в Париж (ВИДЕО)

Въоръжен с нож мъж беше обезвреден, след като френската полиция го простреля на известната жп гара "Монпарнас". В социалните мрежи се появи версия, че е заплашвал пасажерите, но по-авторитетни издания като Reuters съобщиха, че всъщност мъжът се е самонаранявал.

Според информацията, мъжът се е пробол в гърлото и в бедрото. Официално изявление на говорител на френската полиция гласи, че мъжът моментално е бил откаран в болница. Раните му са животозастрашаващи.

Оказа се, че случаен пасажер е бил уцелен от полицейски куршум в стъпалото при намесата на френската полиция. Самоубиецът е размахвал ножа си срещу полицаите, докато те са се опитвали да го усмирят. Логично, случилото се е предизвикала паника и то само ден след атентатите в Париж от 2015 година, когато в зала "Батаклан" умряха стотици хора след атака на терористи-ислямисти.

