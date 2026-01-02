Помните ли това бижу: Най-бързият гол на ЦСКА в евротурнирите (ВИДЕО)

Ръководството на ЦСКА гради основи на клуб, чиито цели са повече от амбициозни. Инвестициите и подготвените проекти вещаят бляскаво бъдеще на "армейците". Феновете на "червените" мечтаят отново да преживеят онези паметни европейски вечери. Ето защо ще върнем лентата назад до рекорда на столичния гранд за най-бърз гол в европейските клубни турнири. Автор на емблематичното попадение е Клаудиней Апаресидо - Ней.

Ней вкара най-бързия гол за ЦСКА в евротурнирите

На 16 август 2007 година ЦСКА постига равенство 1:1 при визитата си на Омония в Никозия. Двубоят е от втория квалификационен кръг от турнира за Купата на УЕФА. Неи реализира едва в 17-ата секунда с мощно воле от около 35 метра. По този начин бразилецът бързо започва да изплаща дадените за него 600 000 евро на португалския Навал. В 14-та минута капитанът на Омония Костас Каяфас изравнява за 1:1 и така завършва срещата. На реванша ЦСКА побеждава с 2:1 с късен гол на Георги Чиликов.

Иначе Ней ебютира през сезон 2000/01 за Гуарани Бразилия. През юли 2001-ва преминава в Оварензе Португалия, като бързо се превръща в основна фигура във втородивизионния състав. През януари 2005 е привлечен в Морейрензе Португалия, а от юли 2006 е играч на Навал Португалия. През лятото на 2007 година пристига в Борисовата градина.

Печели шампионска титла на България през сезон 2007/08 и Суперкупата на България през 2008 с "армейците", а на 1 август 2008 е продаден на Ал Шабаб Саудитска Арабия за 1 милион евро. До края на кариерата си защитава цветовете на Клуж Румъния, Чангчун Китай, Чонгкинг Китай, Гремио Анаполис Бразилия, Боа, Тианджин Китай и Триндаде Бразилия.

ОЩЕ: Как жената на Христо Бонев го сдобри с Христо Стоичков преди Мондиал' 98