Въпреки намесата на Русия, народът избра ЕС: Антонио Коща за вота в Молдова

29 септември 2025, 11:00 часа 77 прочитания 0 коментара
Победата на управляващата проевропейска партия в Молдова на ключовите парламентарни избори е ясно и категорично послание от избирателите, въпреки руските намеси.

Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

„Народът на Молдова проговори и посланието им е ясно и категорично. Те избраха демокрация, реформи и европейско бъдеще, въпреки натиска и вмешателството от Русия. ЕС подкрепя Молдова на всяка крачка“, написа Коща в социалната мрежа Х, цитиран от БГНЕС.

При преброени над 99,5% от бюлетините Партията на действието и солидарността (ПАС), ръководена от президента Мая Санду, получава 50,03% от гласовете за избор на депутати в 101-местния парламент.

Проруският „Патриотичен блок“ печели 24,26% от вота, сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
