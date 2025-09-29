Въпреки намесата на Русия, народът избра ЕС: Антонио Коща за вота в Молдова

Победата на управляващата проевропейска партия в Молдова на ключовите парламентарни избори е ясно и категорично послание от избирателите, въпреки руските намеси.

Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

The people of Moldova have spoken and their message is loud and clear.



They chose democracy, reform, and a European future, in the face of pressure and interference from Russia



The EU stands with Moldova. Every step of the way. 🇲🇩🇪🇺 pic.twitter.com/ceYdXjt0O7 — António Costa (@eucopresident) September 29, 2025

„Народът на Молдова проговори и посланието им е ясно и категорично. Те избраха демокрация, реформи и европейско бъдеще, въпреки натиска и вмешателството от Русия. ЕС подкрепя Молдова на всяка крачка“, написа Коща в социалната мрежа Х, цитиран от БГНЕС.

Още: "Молдова победи Русия": как преминаха историческите избори

При преброени над 99,5% от бюлетините Партията на действието и солидарността (ПАС), ръководена от президента Мая Санду, получава 50,03% от гласовете за избор на депутати в 101-местния парламент.

Проруският „Патриотичен блок“ печели 24,26% от вота, сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Молдова избра европейска перспектива - ще стигнат ли обаче гласовете? (ВИДЕО)