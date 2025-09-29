Въпреки намесата на Русия, народът избра ЕС: Антонио Коща за вота в Молдова

Победата на управляващата проевропейска партия в Молдова на ключовите парламентарни избори е ясно и категорично послание от избирателите, въпреки руските намеси.
Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.
The people of Moldova have spoken and their message is loud and clear.— António Costa (@eucopresident) September 29, 2025
They chose democracy, reform, and a European future, in the face of pressure and interference from Russia
The EU stands with Moldova. Every step of the way. 🇲🇩🇪🇺 pic.twitter.com/ceYdXjt0O7
„Народът на Молдова проговори и посланието им е ясно и категорично. Те избраха демокрация, реформи и европейско бъдеще, въпреки натиска и вмешателството от Русия. ЕС подкрепя Молдова на всяка крачка“, написа Коща в социалната мрежа Х, цитиран от БГНЕС.
Още: "Молдова победи Русия": как преминаха историческите избори
При преброени над 99,5% от бюлетините Партията на действието и солидарността (ПАС), ръководена от президента Мая Санду, получава 50,03% от гласовете за избор на депутати в 101-местния парламент.
Проруският „Патриотичен блок“ печели 24,26% от вота, сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК).
Молдова избра европейска перспектива - ще стигнат ли обаче гласовете? (ВИДЕО)