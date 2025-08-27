Войната в Украйна:

Взрив и пожар в нефтопровод, снабдяващ Москва: Украинското разузнаване се хвали

Взрив и пожар в нефтопровод, снабдяващ Москва: Украинското разузнаване се хвали

Експлозия на 26 август е предизвикала пожар в нефтопровода Рязан-Москва, ключов маршрут за доставка на нефтопродукти за руската столица. Това съобщават източници от украинското военно разузнаване (ГУР) пред украинските медии - често срещана практика, преди информацията да бъде обявена официално с включени подробности. Руските медии вече съобщиха за силен пожар в близост до село Божатково в покрайнините на Рязан вчера вечерта. Спасителните служби и ремонтни екипи са били мобилизирани, за да овладеят огъня и да поправят щетите.

Руски канали в Telegram твърдят, че силен взрив е бил чут в участък от главния тръбопровод.

В резултат на "мощната експлозия" транспортирането на нефтопродукти до Москва (по тръбопровода) е "преустановено за неопределено време", заявява източник на Kyiv Independent и на УНИАН на 27 август. Причината за експлозията не е посочена, но от ГУР очевидно намекват, че тя е станала с тяхно участие.

По тръбопровода се доставя и гориво на руската армия

От 2018 г. тръбопроводът е преустроен от държавния оператор "Транснефт" за доставка на автомобилен бензин до Москва. Компанията доставя гориво и на руската армия.

"Транснефт" и регионалните власти не са коментирали публично пожара или възможните причини за него. Според източника от украинското разузнаване "Транснефт" в момента оценява щетите.

Рязан се намира на около 180 километра от Москва и на около 500 километра от границата между Русия и Украйна.

Украинските сили многократно са нанасяли удари по руската енергийна инфраструктура чрез саботажни операции и удари с дронове по време на цялата война, с цел да подкопаят приходите на Москва от газ и петрол.

