Нови експлозии на пристанището в Хамбург (ВИДЕО)

Нови експлозии бяха регистрирани снощи на пристанището в Хамбург, след като вчера беше потушен бушувалият повече от 40 часа пожар, предаде ДПА. Експлозиите са регистрирани около 4 часа сутринта (5 часа българско време). Няма пострадали, но два контейнера са пламнали и е било необходимо да бъдат потушени от безопасно разстояние с помощта на водни оръдия, съобщи днес говорител на противопожарната служба в северния германски Хамбург.

От пожарната служба поставиха водни завеси между контейнерите, за да предотвратят разпространението на пожара. Около 30 пожарникари все още бяха на служба тази сутрин, като претърсваха мястото за жарава и отваряха контейнери, за да потушат пожара в тях. Едва след това може да започне разследването на причината за пожара, заявиха властите. Очаква се възстановителните работи да отнемат цял ден.

Големият пожар в едно от най-натоварените пристанища в Европа беше първоначално овладян вчера сутринта.

Шестима души бяха ранени при пожара, който избухна в понеделник следобед в квартал Федел, югоизточно от центъра на града. Една жена, за която първоначално се смяташе, че е критично ранена, вече е извън опасност, съобщиха от полицията.

