Русия обучава специалисти от Северна Корея да проучват уран, докато Пхенян разширява ядрената си програма

Руската компания "Урангео" и Националният технологичен университет в Иркутск започнаха обучение на севернокорейски геолози. Новината беше публикувана на уебсайта на руското образователно учреждение. В рамките на научно-техническото сътрудничество на 19 август Русия е стартирала обучителния курс. Интензивната програма продължава две седмици и включва теоретични и практически модули. По време на обучението севернокорейските геолози ще се запознаят със съоръженията на "Урангео", които имат дълга история в специализирането в геоложко проучване и добив на уранова руда.

Важно е да се отбележи, че обогатяването на уран се използва за създаване на ядрени оръжия. Компанията също така проучва и търси титан, злато, въглища и други минерали, както и подземни води и строителство на кладенци.

"В процеса на разработване на образователната програма за корейски специалисти се стремихме да създадем платформа за диалог и взаимодействие, където всеки участник ще може да разгърне потенциала си, да разшири хоризонтите на знанията си и да усвои нови техники и технологии", заяви Алексей Десяткин, главен изпълнителен директор на "Зарубежгеология".

Пълномощният представител на посолството на КНДР в Русия отбеляза, че образователният проект е първият резултат от сътрудничеството между двете страни в областта на геологията и използването на недрата.

Политехническият университет в Иркутск също обучава севернокорейски студенти в областта на геологията, информационните технологии, енергетиката и машиностроенето.

Северна Корея увеличава производството на ядрени материали

На този фон - в началото на юни генералният директор на Международната агенция за атомна енерегия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че Пхенян увеличава производството на ядрени материали. Агенцията "наблюдава строителството на нова сграда в Йонгбион, която има размери и характеристики, подобни на обогатителната фабрика в Каесон", каза тогава той.

Гроси заяви, че "недекларираните обогатителни съоръжения" на Северна Корея са "повод за сериозна загриженост", като добави, че "продължаването и по-нататъшното развитие на ядрената програма на КНДР са явни нарушения на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН".

Анализ на сателитни изображения, публикуван от изследователи от Центъра за неразпространение "Джеймс Мартин", потвърждава оценката на МААЕ, по-специално че съоръжението с дължина 120 метра и ширина 47 метра е в процес на строителство и е почти идентично със завода в Каесон, в който се намират центрофуги за разделяне на радиоактивни изотопи.

Друго откритие на изследователите е строителството на съоръжение, което може да бъде подземно хранилище за радиоактивни отпадъци.