Мелони: Съдът няма да ни спре да направим това, което сме решили с нелегалните мигранти

Нито съдии, нито бюрократи ще спрат италианското правителство по отношение на мигрантите, заяви министър-председателят на Италия Джорджа Мелони, цитирана от италианската новинарска агенция АНСА. „Искам ясно да заявя, че всеки опит да ни се попречи да управляваме явлението нелегална имиграция ще бъде отхвърлен“, заяви Мелони.

„Няма съдия, политик или бюрократ, който може да ни попречи да прилагаме италианското законодателство, да гарантираме безопасността на гражданите, да се борим с търговците на роби от третото хилядолетие и да спасяваме човешки животи“, подчерта тя в заключителна реч на годишната среща в град Римини на влиятелната католическа активистка група „Комунионе е Либерационе“.

