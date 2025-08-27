"Премиерът да вдигне жълтия картон на Борисов и Пеевски"

Премиерът Росен Желязков, който вдигна "жълт картон" на областния управител на Плевен, би трябвало да насочи този знак към своите политически покровители – Бойко Борисов и Делян Пеевски. Това заяви пред БНР бившият министър на отбраната Бойко Ноев, според когото водната криза в България отдавна е преминала от експертно в политическо измерение.

"Крайната отговорност е на Борисов и Пеевски"

"Хората, които носят крайната отговорност за това какво се случва с водите в България, са Борисов и Пеевски, и в това не може да има никакво съмнение, имайки предвид опита от управлението по този въпрос в последните 15 години", заяви Ноев. Още: Бивш екоминистър обвърза водната криза със строежа на "Южен поток", заговори за неспазени обещания от Бойко Борисов

Той припомни, че при третия кабинет на Борисов министърът на икономиката Емил Караниколов, считан за човек на Пеевски, е бил освободен, след като по негово време са изчезнали 500 млн. лева. Средствата са били отпуснати целево за водни проекти и язовири, но според Ноев са "откраднати".

"След това няколко министъра повдигаха въпроса пред прокуратурата. Има и доклад на Сметната палата, но по някаква причина той е засекретен. Спокойно можем да използваме думата 'откраднати', но прокуратурата замита този въпрос", коментира той.

"15 години безотговорност и кражби"

По думите на Ноев днешната криза е резултат от дългогодишно управление, белязано от "безотговорност и кражби".

"След влизането на България в ЕС само целево за ВиК са похарчени 6 милиарда лева. Затова този проблем е политически. Сега виждаме как различни министерства си прехвърлят топката. Правителството трябва да решава кризата, а не да я изнася към някакъв Национален борд по водите. Премиерът Желязков лично носи отговорност за решаването на проблема с безводието", подчерта бившият министър. Още: "Същите хора ще предлагат нови мерки": Експерт не е оптимист за решаването на проблема с безводието

Ноев постави и въпроса за ролята на ДАНС, като посочи, че липсва информация за действия на агенцията по темата с безводието, което е проблем от национална сигурност.

"Над 400 хиляди български граждани или нямат вода, или имат, но с прекъсване. Това е проблем от национална сигурност. Това е и престъпление, доколкото нарушава директива на Европейския парламент и Европейския съвет от 2020 г.", заяви той.